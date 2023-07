FUCHS PETROLUB: Aktie wird unterbewertet - Kursziel bei 43,86 EUR

Die Aktien von FUCHS PETROLUB werden derzeit nicht richtig bewertet und haben ein mittelfristiges Kursziel bei 43,86 EUR. Dies bedeutet ein Potenzial von +21,50% im Vergleich zum gegenwärtigen Wert.

• Gestern stieg die Aktie um +1,18%

• Der Guru-Rating beträgt nun 4,28 nach 4,28

• Laut Analysten ist der Anteil optimistischer Experten bei +88,89%

In den letzten fünf Handelstagen hat die Aktie von FUCHS PETROLUB eine geringe Entwicklung hingelegt (-0.28%), was auf eine neutrale Stimmung am Markt hinweist.

Während sieben Bankanalysten meinen die Aktie sei ein “starker Kauf”, sehen neun weitere das Potenzial für einen Anstieg und bewerten sie als “Kauf”. Nur zwei Experten sind neutral eingestellt mit einer Bewertung von “halten”.

Zusätzlich wurde das zuvor bestehende Guru-Rating durch den Trend-Indikator aktualisiert und liegt...