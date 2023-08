FUCHS PETROLUB: Aktie unterbewertet - Kursziel von 44,37 EUR

Nach Meinung der Analysten wird die Aktie von FUCHS PETROLUB aktuell falsch eingeschätzt. Das tatsächliche Kursziel liegt bei 44,37 €, was einer Abweichung von +19,21% zum jetzigen Kurse entspricht. Gestern verzeichnete FUCHS PETROLUB eine negative Entwicklung am Finanzmarkt mit einem Rückgang um -1,38%. In den letzten fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse auf -1,85%.

• Am 02.08.2023 sank der Aktienkurs um -1,38%

• Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel beträgt 44,37 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,26

Obwohl einige Analysten skeptisch sind und die jüngste schwache Entwicklung beachten sollten Investoren das potential in Betracht ziehen: Wenn das mittelfristige Ziel erreicht wird eröffnet sich ein Aufwärtspotenzial von +19.21%. Derzeit empfehlen sieben Experten einen starken Kauf und zehn weitere...