FUCHS PETROLUB: Aktie unterbewertet - Kursziel 43,86 EUR

Die FUCHS PETROLUB-Aktie ist der Meinung von Analysten nach aktuell nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel liegt um +21,50% über dem aktuellen Wert.

• Gestern eine positive Kursentwicklung von +1,18%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 43,86 EUR

• Aktuell teilen sich die Analysten in ihre Einschätzungen auf: Kauf (88,89%), Halten (11,11%)

In den letzten fünf Handelstagen hat die FUCHS PETROLUB-Aktie eine neutrale Entwicklung hingelegt und am gestrigen Tag ein Plus von +1,18% verzeichnet. Die Bankanalysten sind jedoch der Meinung, dass das Mittelfrist-Kursziel bei 43,86 EUR liegt. Wenn diese Prognose zutrifft bedeutet dies für Investoren ein Potenzial von +21.50%.

Momentan empfehlen sieben Analysten einen starken Kauf und neun weitere ein Kauf-Rating mit optimistischem Ausblick. Lediglich zwei Experten plädieren...