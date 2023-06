FUCHS PETROLUB: Aktie um 28,40% unterbewertet - Kursziel bei 43,86 EUR

Am gestrigen Tag konnte die Aktie von FUCHS PETROLUB ein Plus von +0,47% verzeichnen. Insgesamt zeigt sich jedoch eine neutrale Entwicklung in den letzten fünf Handelstagen mit einem Rückgang von -0,23%. Doch laut Analysten ist das wahre Potenzial der Aktie noch lange nicht ausgeschöpft.

Das Kursziel von FUCHS PETROLUB liegt aktuell bei 43,86 EUR und damit rund +28,40% über dem aktuellen Kurswert. Dies ergibt sich aus einer Durchschnittseinschätzung mehrerer Bankanalysten. Allerdings sind nicht alle Experten gleichermaßen optimistisch gestimmt: Während sieben Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und weitere neun als Kauf einschätzen, sprechen zwei lediglich eine Halteempfehlung aus.

Insgesamt lässt sich aber festhalten, dass der Großteil der Analysten weiterhin optimistisch bleibt: Der Anteil an positiven...