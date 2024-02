FUCHS PETROLUB Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Fuchs erhält gemischte Bewertungen in verschiedenen Analysen

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten darauf hin, dass die Aktie von Fuchs in den letzten Monaten eine mittlere Aktivität im Netz hervorgebracht hat. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der langfristigen Stimmungsbild. Ebenso zeigt der Relative Strength-Index eine gemischte Bewertung, mit einem "Gut"-Rating auf der Ebene des RSI7 und einer "Neutral"-Einstufung auf der Ebene des RSI25. Die Diskussion in Social Media zeigt hauptsächlich positive Themen und führt zu einer "Gut"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse, während die Optimierungsprogramme mehrere bestätigte Handelssignale berechnet haben, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. In der technischen Analyse erhält die Fuchs-Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht aufgrund des Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, während die Bewertung auf Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt erhält die Fuchs-Aktie gemischte Bewertungen in den verschiedenen Analysen.