FUCHS PETROLUB Aktie - Was kann da noch kommen?

FUCHS hat für das 1. Quartal solide Zahlen vorgelegt und seinen Umsatz um 15,9% auf 808 Mio € gesteigert. Alle regionalen Absatzmärkte konnten zum Wachstum beitragen. So legte der Umsatz in der EMEA-Region um 14,7% auf 481 Mio € zu. In der Asien-PazifikRegion stand ein Plus von 11,3% auf 237 Mio €. Die größte Umsatzsteigerung verbuchte FUCHS in Amerika. Hier… Hier weiterlesen