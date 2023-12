FUCHS PETROLUB Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie von Fuchs zeigen gemischte Signale. Die Diskussionsintensität im Netz war in den letzten Monaten eher schwach, was zu einer negativen Einschätzung führte. Ebenso verlief die Rate der Stimmungsänderung negativ, was insgesamt zu einer schlechten Bewertung führte.

Anlegerdiskussionen in den sozialen Medien zeigten jedoch in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Stimmungen. An 11 Tagen war das Stimmungsbarometer positiv, während negative Diskussionen kaum verzeichnet wurden. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie derzeit eine gute Bewertung. Allerdings haben automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen, was zu einer gemischten Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls gemischte Ergebnisse. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt aktuell bei 36,85 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 39,78 EUR liegt, was zu einer guten Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 38,05 EUR liegt nahe am letzten Schlusskurs, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Fuchs-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem guten Rating versehen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI7 liegt bei 15,31 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer guten Bewertung führt. Der RSI25 hingegen zeigt keine klare Über- oder Unterverkaufssituation, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Fuchs-Aktie damit eine gute Bewertung in diesem Abschnitt.