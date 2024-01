FUCHS PETROLUB Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen bewertet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Bei einem RSI von 62,11 wird die Aktie von Fuchs als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 45,97 und zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt gilt die Bewertung daher als "Neutral".

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle. Die Analyse der Kommentare und Beiträge in sozialen Medien deutet auf eine überwiegend positive Stimmung rund um die Aktie von Fuchs hin. Auch in den Handelssignalen zeigt sich eine positive Stimmung, was zu einer Bewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt ebenfalls eine positive Einschätzung für die Aktie von Fuchs. Sowohl der GD200 (36,99 EUR) als auch der GD50 (39,35 EUR) deuten auf eine positive Entwicklung hin, wobei der Kurs der Aktie über dem Trendsignal liegt.

Die Untersuchung des Sentiments und des Buzz rund um die Aktie zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität in Beiträgen, jedoch eine positive Veränderung der Stimmung. Daher erhält die Aktie von Fuchs in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Bewertung "Gut".

Insgesamt ergibt sich für die Aktie von Fuchs eine positive Gesamteinschätzung aufgrund der technischen Analyse, der Stimmung und des langfristigen Stimmungsbildes.