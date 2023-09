FT Masters in Management 2023 Ranking: SJTU Antai liegt weltweit auf Platz 12 und bei der Beschäftigung weltweit auf Platz 1

Shanghai (ots/PRNewswire) -Am 11. September 2023 veröffentlichte die Financial Times die Liste der 100 besten Master-in-Management (MiM) Programme der Welt. Antai College of Economics and Management (ACEM) der Shanghai Jiao Tong University (SJTU) steht weltweit auf Platz 12 und auf Platz 2 in China, das seit 15 Jahren in Folge zu den Top 50 gehört. Die Teilindikatoren sind herausragend: „Beschäftigung nach drei Monaten" liegt weltweit auf Platz 1; „Careers Service" auf Platz 2 (Top 10 seit 6 Jahren); „Prozentuale Gehaltserhöhung" auf Platz 5 (Top 10 seit 7 Jahren); „Gesamtzufriedenheit" auf Platz 4.Das FT MiM-Ranking konzentriert sich auf die Bewertung der Karriereentwicklung der Absolventen, der Internationalisierung der Hochschule, der allgemeinen Stärke und der sozialen Verantwortung. Im Jahr 2023 wurde das Ranking-Indexsystem an die neuesten Entwicklungen globaler Business Schools angepasst. SJTU ACEMs Alumni-Netzwerk belegte zum ersten Mal den 9. Platz in der Welt und Platz 1 im Carbon Footprint-Ranking auf dem chinesischen Festland.Absolventen sind weiterhin führend in der globalen Wettbewerbsfähigkeit der Karriereentwicklung und belegen den fünften Platz bei Gehaltserhöhung und den 14. Platz bei gewichteter Vergütung. Der Alumni-Network-index bewertet die unterstützende Wirkung des Alumni-Netzwerks in den Bereichen Beschäftigung, Startup und Karriereentwicklung und belegt Platz 9. In den letzten drei Jahren blieb der Careers Service Rank stabil unter den Top 5 weltweit. Die Absolventen werden von Arbeitgebern wie McKinsey, China Securities Regulatory Commission, Orient Securities, E-Fund, Alibaba, ByteDance usw. bevorzugt.Das Lehrplansystem ist vollständig auf die internationalen Spitzeneinrichtungen abgestimmt und basiert auf dem Wissen und der Technologie der Managementtheorie und Systemwissenschaft, Mathematik, Computeranwendung usw. und ist in die neueste Forschung in verwandten Bereichen integriert. Vorlesungen werden von hochkarätigen chinesischen und internationalen Professoren gehalten. ACEM hat auch die grenzüberschreitende Managementkurse verfeinert und legt Wert darauf, die technologischen Fähigkeiten der Studenten zu fördern, wie z. B. Big Data und Deep Machine Learning.In den letzten Jahren hat ACEM die Praxis in China untersucht, die Industrieforschung als Ausgangspunkt genommen und den Kontext der wirtschaftlichen Entwicklung Chinas erfasst. ESG und CO2-Neutralisierung nehmen an Bedeutung zu. ACEM hat aktiv Ideen in diese Initiativen eingebracht. Im Hinblick auf wissenschaftliche Forschung und Ausbildung deckt das Industrieforschungsinstitut acht Bereiche ab, darunter neue Energien, in denen mehr als 30 Teams in wichtigen nationalen Industriebereichen tätig sind. Die Fakultätsteams haben in entsprechende Forschung investiert und ESG-bezogene Kurse angeboten. In den Jahren 2021 und 2022 führte ACEM eine Prüfung der Treibhausgasemissionen nach internationalen Standards durch, veröffentlichte einen Bericht über Treibhausgasemissionen und Klimaschutzmaßnahmen und verpflichtete sich zu einer Netto-Null-Bilanz.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2206696/KV_EN.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ft-masters-in-management-2023-ranking-sjtu-antai-liegt-weltweit-auf-platz-12-und-bei-der-beschaftigung-weltweit-auf-platz-1-301923496.htmlPressekontakt:LU SUN,lysun@sjtu.edu.cnOriginal-Content von: Antai College of Economics and Management, Shanghai Jiao Tong University, übermittelt durch news aktuell