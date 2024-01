FTI Consulting wird immer uninteressanter …

Der Aktienkurs von Fti Consulting hat im vergangenen Jahr eine beachtliche Rendite von 27,6 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem gleichen Sektor "Industrie" liegt Fti Consulting jedoch deutlich unter dem Durchschnitt, nämlich um 1355,62 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" beträgt 7,84 Prozent, und Fti Consulting liegt derzeit 19,76 Prozent darüber. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme an negativen Kommentaren über Fti Consulting in den sozialen Medien, was zu einer schlechten Stimmung bei den Marktteilnehmern führte. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Es wird auch festgestellt, dass über das Unternehmen weniger diskutiert wird als normal, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit führt und somit zu einem weiteren "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in den sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Fti Consulting diskutiert, mit sieben Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die negativen Themen in den Diskussionen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Fti Consulting führt zu einer Einstufung als "Schlecht", sowohl im 7-tägigen Zeitraum mit einem Wert von 74,29 als auch im 25-tägigen Zeitraum mit einem Wert von 67,22. Damit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung als "Schlecht".