FTI Consulting-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Finanzberatung Fti Consulting verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,27 % in der Kategorie "Professionelle Dienstleistungen". Das bedeutet eine Differenz von 5,27 Prozentpunkten und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Fti Consulting eine Performance von 19,47 %, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche eine Outperformance von +23,89 % darstellt. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors von 245,03 % lag die Rendite jedoch um 225,56 Prozentpunkte niedriger, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Fti Consulting liegt bei 37,4, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 44,22, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt Fti Consulting eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer Einschätzung als "Gut" in diesem Faktor führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Änderungen und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält Fti Consulting daher ein Rating von "Gut".