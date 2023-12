FTI Consulting-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Der Aktienkurs von Fti Consulting hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 27,6 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt der Industrie um 0,78 Prozent höher liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" beträgt 74,57 Prozent, und Fti Consulting liegt aktuell 46,96 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung für Fti Consulting ausgesprochen haben, bewerten die Aktie insgesamt als "Gut", da es 2 Kaufempfehlungen, 1 neutrale Empfehlung und keine negativen Bewertungen gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Fti Consulting liegt bei 240 USD, was einer positiven Entwicklung von 16,22 Prozent entspricht. Daher wird auch die Untersuchung der Analysten insgesamt als "Gut" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fti Consulting beträgt aktuell 30,7 und liegt damit 43 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 53. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Fti Consulting bei 206,5 USD liegt, was +6,7 Prozent über dem GD200 (193,53 USD) und somit als "Gut"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 209,87 USD, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Fti Consulting als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.