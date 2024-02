FTI Consulting Aktie: Ein unsicheres Investment?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ betrachtet wird. Der RSI der Fti Consulting liegt bei 23,89, was als „gut“ eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 40,7, was auf eine "neutral“ Einschätzung hinweist.

Bei der Beurteilung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz im Netz eine Rolle. Die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Fti Consulting war in den vergangenen Monaten im Durchschnitt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer "neutral" Einschätzung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "neutral" bewertet.

Aus charttechnischer Sicht zeigt der aktuelle Kurs der Fti Consulting von 216,11 USD eine Entfernung von +10,77 Prozent vom GD200 (195,1 USD). Dies wird als positives Signal angesehen. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen betrachtet, liegt bei 198,28 USD, was einem Abstand von +8,99 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Aktienkurs daher als "gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fti Consulting bei 27. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche „Professionelle Dienstleistungen“ ist die Aktie damit unterbewertet, was zu einer "gut" Bewertung auf dieser Stufe führt.