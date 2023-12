FTI Consulting Aktie: Das liegt auf Eis

Die Fti Consulting-Aktie wird aus technischer Sicht als "Gut" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 193,41 USD, während der aktuelle Kurs bei 221,3 USD liegt, was einer Abweichung von +14,42 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 209,44 USD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +5,66 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf fundamentale Kriterien wird die Fti Consulting-Aktie ebenfalls als "Gut" bewertet. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 30,7, was unter dem Branchendurchschnitt von 53,67 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie momentan überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auf 25-Tage-Basis wird das Wertpapier jedoch als "Neutral" eingestuft.

Die Anlegerstimmung bezüglich Fti Consulting ist laut Diskussionen in den sozialen Medien als "Neutral" einzustufen. Während in den vergangenen beiden Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, dominierten in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert. Insgesamt wird die Aktie somit als "Neutral" angemessen bewertet.