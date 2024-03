FTI Consulting Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine entscheidende Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Fti Consulting liegt das aktuelle KGV bei 27. Vergleichbare Unternehmen in der Branche "Professionelle Dienstleistungen" haben im Durchschnitt ein KGV von 54. Aus fundamentaler Sicht ist Fti Consulting daher unterbewertet und erhält von der Redaktion in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Fti Consulting verläuft derzeit bei 195,9 USD. Der Aktienkurs selbst liegt bei 207,96 USD, was einem Abstand von +6,16 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 198,9 USD ergibt sich eine Differenz von +4,56 Prozent. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Fti Consulting weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI liegt bei 67,63, und der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 43. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Stimmung gegenüber Fti Consulting ist überwiegend positiv, sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Themen, die in den letzten ein bis zwei Tagen diskutiert wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.