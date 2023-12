FTI Consulting Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die Fti Consulting-Aktie wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, die eine positive Entwicklung aufzeigt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 193,41 USD, während der aktuelle Kurs bei 221,3 USD liegt, was einer Abweichung von +14,42 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 209,44 USD zeigt mit einem aktuellen Kurs von 221,3 USD eine positive Abweichung von +5,66 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik eine positive Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Fti Consulting eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 5,25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Da die Branche "Professionelle Dienstleistungen" eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5 Prozent hat, wird die Aktie als unrentables Investment betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Hinblick auf die Analysteneinschätzung wird die langfristige Meinung der Analysten als "Gut" eingestuft, basierend auf 2 positiven, 1 neutralen und keiner negativen Bewertung. Das Kursziel der Analysten liegt bei 240 USD, was eine zukünftige Performance von 8,45 Prozent bedeutet. Zusammenfassend erhält das Unternehmen von der Redaktion eine Gesamtbewertung von "Gut".

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Fti Consulting in den letzten 12 Monaten eine Performance von 27,6 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche, die im Durchschnitt um 73,99 Prozent gestiegen sind, ergibt sich eine Underperformance von -46,39 Prozent. Im Sektorvergleich lag die Rendite von Fti Consulting 1,94 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.