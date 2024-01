FTI Consulting Aktie: Das ist die Höhe!

Fti Consulting: Analysten bewerten Aktie als "Gut", Dividendenpolitik jedoch "Schlecht"

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Fti Consulting wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte die Aktie nur wenig Aktivität, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führte. Insgesamt ergab sich damit für Fti Consulting in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Fti Consulting als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen 2 Bewertungen als "Gut" vor, während keine als "Neutral" oder "Schlecht" bewertet wurden. Das Kursziel wird im Mittel auf 240 USD geschätzt, was einer Erwartung in Höhe von 21,67 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Fti Consulting derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Professionelle Dienstleistungen, was zu der Einstufung "Schlecht" führt.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fti Consulting bei einem Wert von 30, im Vergleich zu einem KGV von 53,85 in der Branche "Professionelle Dienstleistungen". Aus dieser Sicht ist Fti Consulting unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.