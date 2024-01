FTI Consulting Aktie: Der absolute Knall!

Basierend auf dem Relative Strength Index (RSI) gilt die Aktie von Fti Consulting als Neutral-Titel. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Fti Consulting-Aktie beträgt der RSI7-Wert 73,18, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 61,39 eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis des Relative Strength-Index.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche hat Fti Consulting in den letzten 12 Monaten eine Performance von 27,6 Prozent erzielt, was einer Outperformance von +20,4 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Anstieg von 7,2 Prozent in der Branche konnte Fti Consulting mit einer Überperformance punkten. Darüber hinaus lag die Rendite im "Industrie"-Sektor bei 6,75 Prozent, und Fti Consulting übertraf diesen Durchschnittswert um 20,86 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Fti Consulting verläuft derzeit bei 194,31 USD, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 194,41 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +0,05 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage hat die Aktie jedoch ein Niveau von -6,92 Prozent erreicht, was ein "Schlecht"-Signal für die Fti Consulting-Aktie ergibt. Insgesamt lautet der Befund also "Neutral".

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Fti Consulting in den sozialen Medien festgestellt, was zu einem negativen Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer geführt hat. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Verringerung der Diskussionen über Fti Consulting und die abnehmende Aufmerksamkeit der Anleger führen ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.