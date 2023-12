FTI Consulting Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die Stimmung und das Interesse an Fti Consulting in der Internet-Kommunikation haben sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Dies zeigt eine Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen. Daher erhält Fti Consulting eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Ein Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 27,6 Prozent erzielt hat, was 0,78 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Im Vergleich zur Branche "Professionelle Dienstleistungen" liegt die Rendite jedoch 46,96 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Fti Consulting derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Professionelle Dienstleistungen. Die Differenz beträgt 5,23 Prozentpunkte, weshalb die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Fti Consulting-Aktie aktuell überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt die Analyse somit ein "Schlecht"-Rating für die Fti Consulting-Aktie.