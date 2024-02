FTI Consulting Aktie: Was wird das noch werden?

Der Finanzdienstleistungsunternehmen Fti Consulting weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,21 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete die Fti Consulting-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 19,47 Prozent, was jedoch 225,08 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Im Branchenvergleich liegt die mittlere jährliche Rendite für die Branche "Professionelle Dienstleistungen" bei -4,49 Prozent, wobei Fti Consulting aktuell 23,97 Prozent über diesem Wert liegt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass die Fti Consulting-Aktie derzeit -4,25 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Bezogen auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -2,13 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. In diesem Punkt der Analyse zeigt der RSI7 für Fti Consulting einen Wert von 65 Punkten, was auf Neutralität hindeutet. Der RSI25 liegt bei 62,56, was ebenfalls auf Neutralität hinweist. Insgesamt erhält die Fti Consulting-Aktie daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.