FTI Consulting Aktie: Was soll das denn werden?

In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Fti Consulting deutlich eingetrübt, wie unsere Analyse der Internet-Kommunikation zeigt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet. Aus diesem Grund erhält die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Fti Consulting derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 194,22 USD, während der Aktienkurs bei 196,86 USD liegt, was einer Abweichung von +1,36 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 207,45 USD, was einer Abweichung von -5,1 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Fti Consulting derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Professionellen Dienstleistungen. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt mit einem Wert von 65,7 für einen Zeitraum von 7 Tagen und einem Wert von 52,49 für 25 Tage eine neutrale Bewertung für die Fti Consulting-Aktie. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".