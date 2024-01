FTI Consulting Aktie: Was passiert jetzt?

Die Analysteneinschätzung zur Fti Consulting fällt insgesamt positiv aus, da in den letzten 12 Monaten 2 Kaufempfehlungen und keine Verkaufsempfehlungen ausgesprochen wurden. Im Vergleich zum aktuellen Aktienkurs von 194,41 USD sehen die Analysten ein Kursziel von durchschnittlich 240 USD, was einer möglichen Entwicklung von 23,45 Prozent entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt eine neutrale Bewertung für die Fti Consulting-Aktie. Der RSI7-Wert von 73,18 führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung, während der RSI25-Wert von 61,39 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt resultiert daraus ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die aktuelle Dividendenrendite für Fti Consulting beträgt 0 Prozent, was leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fti Consulting 30, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche als unterbewertet gilt. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.