FTI Consulting Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

In den letzten vier Wochen wurden bei Fti Consulting keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie derzeit als "Neutral" bewertet. Es gab jedoch eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz, was bedeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Fti Consulting daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche hat Fti Consulting in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +21,42 Prozent erzielt, mit einer Gesamtperformance von 27,6 Prozent. Im Vergleich dazu lag die mittlere Rendite im "Industrie"-Sektor bei 147,6 Prozent, und Fti Consulting lag 119,99 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund der Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Fti Consulting beträgt derzeit 70,21 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird. Daher erhält sie in diesem Punkt der Analyse eine "Schlecht"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Fti Consulting daher in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie, und in den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen über Fti Consulting veröffentlicht. Der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um das Unternehmen beschäftigt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut" für Fti Consulting.