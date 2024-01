FTI Consulting Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Der Aktienkurs von Fti Consulting zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor eine Rendite von 27,6 Prozent, was mehr als 121 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Professionellen Dienstleistungen"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 7,51 Prozent erzielt hat, liegt Fti Consulting mit 20,09 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Von insgesamt 3 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Fti Consulting-Aktie sind 2 Bewertungen "Gut", 1 Bewertung "Neutral" und 0 Bewertungen "Schlecht". Somit ergibt sich im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 240 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 20,51 Prozent steigen könnte. Aufgrund dieser Prognose wird das Wertpapier als "Gut" eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Fti Consulting in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Fti Consulting derzeit bei 194,19 USD verläuft, was die Aktie als "Neutral" einstuft. Im Vergleich dazu liegt der Aktienkurs selbst bei 199,15 USD, was einem Abstand von +2,55 Prozent entspricht. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 212,01 USD, was einer Differenz von -6,07 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal für die Fti Consulting-Aktie darstellt. Zusammenfassend ergibt sich ein Gesamtbefund von "Neutral" basierend auf beiden Zeiträumen.