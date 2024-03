FTI Consulting Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Die Finanzberichterstattung hat die neuesten Entwicklungen rund um Fti Consulting unter die Lupe genommen. Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,27 Prozent liegt. Daher hat die Redaktion dem Unternehmen eine "Schlecht"-Einschätzung für seine Dividendenpolitik gegeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Aktie von Fti Consulting in den letzten Monaten eine neutrale Bewertung erhalten. Die Diskussionsintensität war im normalen Bereich, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufgewiesen hat.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 216,11 USD sich mit +10,77 Prozent Entfernung vom GD200 (195,1 USD) im positiven Bereich befindet. Der GD50 beträgt 198,28 USD, was einem Abstand von +8,99 Prozent entspricht. Somit wird der Kurs insgesamt als "Gut" bewertet.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fti Consulting bei 27, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 52,97 als unterbewertet angesehen wird. Daher erhält das Unternehmen in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.