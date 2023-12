FTI Consulting Aktie: Ruhe bewahren!

Die Anlegerstimmung gegenüber Fti Consulting war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Trotzdem waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen eher negativ, was zu einer neutralen Einschätzung in Bezug auf die Stimmung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Fti Consulting mit einer Rendite von 0 Prozent 5,2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Bewertung als unrentables Investment.

Die technische Analyse zeigt, dass die Fti Consulting-Aktie eine positive Abweichung von 5,13 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage aufweist. Dies führt zu einer guten Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die kurzfristige Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt jedoch eine Abweichung von -3,21 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt.

Fundamental betrachtet liegt das KGV von Fti Consulting mit 30,7 unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer Bewertung als unterbewertetes Unternehmen führt.

Insgesamt erhält Fti Consulting gemischte Bewertungen in Bezug auf Anlegerstimmung, Dividende, technische Analyse und fundamentale Kriterien.