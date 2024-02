FTI Consulting Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Fti Consulting, ein Unternehmen aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche, zeigte in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 19,47 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus dieser Branche im Durchschnitt um -4,06 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Fti Consulting im Branchenvergleich um +23,54 Prozent besser abschnitt. Im Vergleich dazu erzielte der "Industrie"-Sektor eine mittlere Rendite von 24,33 Prozent, was bedeutet, dass Fti Consulting mit einer Rendite liegt, die 224,85 Prozent unter dem Durchschnittswert des Sektors liegt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt sich, dass das aktuelle KGV von Fti Consulting bei 27 liegt, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 53 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass Fti Consulting derzeit unterbewertet ist, und somit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Beim Sentiment und Buzz, also bei den weichen Faktoren, zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz im normalen Rahmen liegt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Jedoch war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von Fti Consulting von 192,18 USD etwa 1 Prozent unter dem GD200 (194,13 USD) liegt, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 199,82 USD, was auch zu einem "Neutral"-Signal führt.

Zusammenfassend ergibt sich also für die Fti Consulting-Aktie eine "Neutral"-Bewertung, wenn man die verschiedenen Faktoren berücksichtigt.