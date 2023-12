FTI Consulting Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Fti Consulting wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 84,67 Punkten, was darauf hinweist, dass Fti Consulting überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI weniger starke Schwankungen und weist darauf hin, dass Fti Consulting weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Fti Consulting eingestellt waren. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf der Basis der Stimmungsanalyse führt.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Fti Consulting 5,2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite von 5 Prozent in der Branche "Professionelle Dienstleistungen" wird die Aktie daher als ein unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Fti Consulting über einen längeren Zeitraum hinweg deuten darauf hin, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz aufweist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Fti Consulting in Bezug auf Sentiment und Buzz.