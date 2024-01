FTI Consulting Aktie: Keine Angst!

Die Analysten haben ihre Einschätzung zur Fti Consulting abgegeben und insgesamt eine positive Bewertung abgegeben. Von den Analysten gab es 2 Kaufempfehlungen, 1 Halten-Empfehlung und keine Verkaufsempfehlung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 240 USD, was einer möglichen Kursentwicklung von 23,39 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie das Rating "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Fti Consulting mit einer Rendite von 27,6 Prozent deutlich darüber. Auch im Vergleich zur Branche "Professionelle Dienstleistungen" liegt die Rendite von Fti Consulting mit 21,1 Prozent weit über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das langfristige Stimmungsbild rund um die Aktie wird neben den Analysen aus Bankhäusern auch durch die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wird eine negative Veränderung der Stimmungslage festgestellt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.