FTI Consulting Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die Finanzberichte für Fti Consulting zeigen, dass die Dividendenrendite in Bezug auf das aktuelle Kursniveau bei 0 Prozent liegt, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent liegt. Infolgedessen erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten. Auf langfristiger Basis wird die Aktie der Fti Consulting von Analysten als "Gut" eingestuft, basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten, von denen 2 sie als gut und keiner als schlecht bewertet haben. Es gibt derzeit keine Analystenupdates zu Fti Consulting. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 240 USD, was einer Erwartung von 22,34 Prozent entspricht, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 196,17 USD. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur Branche "Professionelle Dienstleistungen" konnte Fti Consulting in den letzten 12 Monaten eine Performance von 27,6 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um 6,95 Prozent gestiegen sind, was einer Outperformance von +20,65 Prozent entspricht. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor hat Fti Consulting jedoch eine Rendite erzielt, die 1352,58 Prozent unter dem Durchschnittswert liegt. Aufgrund der Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird das Unternehmen in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ in Bezug auf Fti Consulting. An vier Tagen war die Diskussion von positiven Themen geprägt, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Insgesamt bewertet die Redaktion die Aktie aufgrund der verstärkten Diskussion über negative Themen und dem überwiegend negativen Anleger-Sentiment als "Schlecht".