FTI Consulting Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet zu messen. Die Anzahl der Beiträge und die Veränderung der Stimmung über einen längeren Zeitraum hinweg geben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben diese Faktoren für die Aktie von Fti Consulting untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität zeigten eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Fti Consulting blieb in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führte. Bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes erhält die Aktie von Fti Consulting daher die Note "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Fti Consulting diskutiert. An sieben Tagen überwogen positive Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen interessierten sich die Anleger jedoch vor allem für negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Fti Consulting mit einer Rendite von 27,6 Prozent mehr als 119 Prozent darunter. Die "Professionelle Dienstleistungen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 5,73 Prozent, wobei Fti Consulting mit 21,88 Prozent deutlich darüber liegt. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Fti Consulting aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -5,24 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" führt. Daher erhält Fti Consulting von unseren Analysten heute eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.