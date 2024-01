FTI Consulting Aktie: Hilfe!

Der Aktienkurs von Fti Consulting hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 27,6 Prozent erzielt, was 1355,62 Prozent unter dem Durchschnitt von Aktien aus dem "Industrie"-Sektor liegt. Im Bereich "Professionelle Dienstleistungen" liegt die mittlere jährliche Rendite bei 7,84 Prozent, und Fti Consulting übertrifft diesen Wert aktuell um 19,76 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Fti Consulting derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,23 Prozent. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Fti Consulting-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 194,17 USD. Der letzte Schlusskurs liegt mit 194,72 USD nur um +0,28 Prozent darüber, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 212,7 USD, und der letzte Schlusskurs liegt um -8,45 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Fti Consulting besonders negativ diskutiert. An vier Tagen überwogen positive Themen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation vorherrschte. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen überwogen die negativen Themen, weshalb die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird Fti Consulting auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers als "Schlecht" bewertet.