FTI Consulting Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Wertpapiere, da er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der Fti Consulting-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 82 und deutet somit auf eine Überkauftheit hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI der letzten 25 Tage bei 44,01, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Fti Consulting.

Der Aktienkurs von Fti Consulting hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 19,47 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Fti Consulting um 181,14 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" beträgt 7,18 Prozent, wobei Fti Consulting aktuell um 12,29 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt wird Fti Consulting als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie bei 27,52 liegt, während das Branchen-KGV bei 53,81 liegt. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Fti Consulting derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 196,62 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 204 USD liegt, was einer Abweichung von +3,75 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 199,69 USD deutet auf eine Abweichung von +2,16 Prozent hin. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".