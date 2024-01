FTI Consulting Aktie: Gut oder schlecht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit wird der RSI berechnet. In Bezug auf die Fti Consulting-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 31, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 68,16) deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Fti Consulting.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche hat die Fti Consulting-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +21,33 Prozent erzielt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 12,4 Prozent über dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Fti Consulting-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft, da der aktuelle Kurs um +3,08 Prozent über dem GD200 verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von -4,79 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Fundamental betrachtet wird die Fti Consulting-Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 30,7 deutlich unter dem Branchen-KGV von 53,64 liegt. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.