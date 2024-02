FTI Consulting Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die Fti Consulting-Aktie erhält eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenrendite. Diese beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 5,12 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Professionelle Dienstleistungen".

Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Fti Consulting-Aktie sind 2 Einstufungen "Gut" und 0 "Schlecht", was ein durchschnittliches "Gut"-Rating ergibt. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates, aber aus den abgegebenen Kurszielen ergibt sich ein Durchschnitt von 240 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 23,01 Prozent steigen könnte. Somit wird die Aktie von den Analysten insgesamt positiv bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Fti Consulting-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 19,47 Prozent erzielt, was 215,64 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Professionelle Dienstleistungen" beträgt -1,8 Prozent, wobei Fti Consulting aktuell 21,27 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Fti Consulting-Aktie bei 193,95 USD liegt, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 195,1 USD, was einen Abstand von +0,59 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 203,05 USD angenommen, was einer Differenz von -3,92 Prozent und somit einem "Neutral"-Signal entspricht. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen lautet der Gesamtbefund daher ebenfalls "Neutral".