FTI Consulting Aktie: Einfach unglaublich

Die Fti Consulting-Aktie wird in der technischen Analyse als "Neutral" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 196,46 USD, während der aktuelle Kurs bei 205,17 USD liegt, was einer Abweichung von +4,43 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (199,45 USD) weist mit einer Abweichung von +2,87 Prozent ein "Neutral"-Rating auf.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Fti Consulting in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb Fti Consulting hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.

Für Anleger, die in die Aktie von Fti Consulting investieren möchten, ergibt sich eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,27 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Fti Consulting-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 19,47 Prozent erzielt, was jedoch 193,31 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" beträgt 6,49 Prozent, und Fti Consulting liegt aktuell 12,98 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.