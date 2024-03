FTI Consulting Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Die Analysten schätzen die Aktie von Fti Consulting langfristig als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 1 "Gut"-Bewertung und keine "Neutral" oder "Schlecht"-Bewertungen. Im vergangenen Monat gab es keine neuen Analystenbewertungen für Fti Consulting. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 0 USD, was einer Erwartung von -100 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 204 USD liegt, was als "Schlecht" eingestuft wird. Basierend auf den Schätzungen aller Analysten wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

Im Vergleich zu anderen Aktien des "Industrie"-Sektors hat die Aktie von Fti Consulting im letzten Jahr eine Rendite von 19,47 Prozent erzielt, was 181,14 Prozent unter dem Durchschnitt (200,61 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" beträgt 7,18 Prozent, und Fti Consulting übertrifft diesen Wert um 12,29 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Professionelle Dienstleistungen" wird Fti Consulting als unterbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27,52 im Vergleich zum Branchen-KGV von 53,81, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Fti Consulting-Aktie zeigt einen Wert von 82 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überkaufung hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 44,01, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer abweichenden "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Fti Consulting.