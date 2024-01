FTI Consulting Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Der Aktienkurs von Fti Consulting hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 27,6 Prozent erzielt, was 121 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Professionelle Dienstleistungen"-Branche verzeichnete im gleichen Zeitraum eine mittlere Rendite von 7,51 Prozent, wobei Fti Consulting mit 20,09 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Von insgesamt 3 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Fti Consulting-Aktie sind 2 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel von 240 USD zeigt ein Potenzial von 20,51 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 199,15 USD. Daher lautet die Empfehlung der Analysten "Gut".

Die Dividendenrendite von Fti Consulting liegt derzeit bei 0 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,23 % in der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche liegt. Damit erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die ausgeschütteten Dividenden.

Der Relative Strength Index (RSI) der Fti Consulting-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 60 und für die letzten 25 Tage bei 67,43. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Fti Consulting.