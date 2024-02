FTI Consulting Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Aktienkurs von Fti Consulting verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 19,47 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um -4,81 Prozent, was bedeutet, dass Fti Consulting im Branchenvergleich eine Outperformance von +24,29 Prozent erzielte. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 242,55 Prozent, wobei Fti Consulting um 223,07 Prozent unter diesem Wert blieb. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich.

Die technische Analyse zeigt, dass Fti Consulting derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Dies basiert auf dem gleitenden Durchschnittskurs, der bei 194,06 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 190,93 USD liegt, was einer Abweichung von -1,61 Prozent entspricht. Ebenso zeigt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 200,47 USD eine Abweichung von -4,76 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Auf fundamentalen Kriterien basierend, wird die Aktie von Fti Consulting als "günstig" eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 27,52 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 53 liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von 49 Prozent und führt zu einem "Gut" im Bereich fundamentaler Kriterien.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse ergibt, dass es in den letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso diskutierten die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen, was zu einem "Neutral"-Rating für die Fti Consulting-Aktie führt.