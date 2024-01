FTI Consulting Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 2 Analysten ihre Einschätzungen zur Fti Consulting-Aktie abgegeben. Dabei wurden 2 Bewertungen als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für die Fti Consulting-Aktie. Im vergangenen Monat gab es keine aktualisierten Bewertungen von Analysten. Die durchschnittliche Kurszielprognose, die im Rahmen der Bewertungen von den Analysten abgegeben wurde, beläuft sich auf 240 USD. Dies impliziert ein Aufwärtspotential von 17,35 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 204,52 USD. Daraus resultiert eine "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält Fti Consulting also eine "Gut"-Bewertung in diesem Analysepunkt.

In Bezug auf die Dividende weist Fti Consulting derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,18 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zu ähnlichen Werten aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Fti Consulting spiegeln deutliche Signale zu den Einschätzungen und Stimmungen über das Unternehmen wider. Aktuell überwiegen in den Kommentaren und Meinungen der letzten beiden Wochen insgesamt positive Bewertungen. Zudem wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen angesprochen. Auf dieser Grundlage wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft. Zusammenfassend sind wir der Ansicht, dass die Aktie von Fti Consulting in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit einen Wert von 30 auf. Dies bedeutet, dass die Börse 30,7 Euro für jeden Euro Gewinn von Fti Consulting zahlt. Dies ist um 43 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 53 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Basis des KGV ebenfalls als "Gut" eingestuft.