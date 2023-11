FTI-Aktie zündet nach Zahlenvorlage Kursrakete

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Liebe Anleger und Anlegerinnen,

die Masterclass-Aktie FTI hat in der zurückliegenden Woche Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt und dabei die Schätzungen der Analysten weit hinter sich gelassen. So hat der Unternehmens-Modernisierer die Umsätze um 15,1% auf 893 Mio. US-Dollar und den Gewinn je Aktie um 9% auf 2,34 US-Dollar steigern können. Die Schätzungen beliefen sich auf 850 Mio. USD und 1,84 USD. Wenig verwunderlich sorgten die besseren Resultate für ein Kursfeuerwerk, FTI Consulting-Aktien stiegen am Tag der Zahlenbekanntgabe um 14,7% und damit so viel an einem Tag wie seit 2016 nicht mehr. Im Zuge der Zahlen ging es dann auch am Freitag zunächst weiter nach oben. Die Aktie wechselte im frühen Handel zu 218 Dollar den Besitzer, so viel wie noch niemals zuvor für FTI Consulting bezahlt wurde.

FTI-Papiere gehören zu...