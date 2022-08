FTIF - Templeton Global Balanced AS Acc SGD CPF: Vertrackte Situation!

Analysten nutzen gerne das 52 Wochenhoch als technisches Mittel in der Analyse eines Anlageprodukts. Das 52 Wochenhoch hatte der Fond am 11. August 2021. Der Preis betrug derweil 13,30 Euro. Seit dem Kurshoch fiel fiel der Preis des Fonds um -2,11 Prozent. Schwierig, für die Anleger von FTIF - Templeton Global Balanced AS Acc SGD CPF in den letzten 359… Hier weiterlesen