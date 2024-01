FTC Solar im Check!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ftc Solar-Aktie zeigt einen Wert von 66 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 46,8 im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Ftc Solar.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Ftc Solar insgesamt 2 Analystenbewertungen, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurden. Die Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotential von 549,35 Prozent hin, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen war jedoch höher, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Ftc Solar-Aktie mit einem Kurs von 0,693 USD derzeit -14,44 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auch auf Basis der letzten 200 Tage wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sich auf -65,86 Prozent beläuft.

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Bewertung für Ftc Solar, wobei die Analysten eine positive Entwicklung erwarten, während die technische Analyse eher negative Signale liefert.