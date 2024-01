FTC Solar Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Die Ftc Solar-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 1,98 USD verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs liegt jedoch bei 0,563 USD, was einer Abweichung von -71,57 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,73 USD) liegt über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmung für Ftc Solar in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin, weshalb auch hier eine "Gut"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Ftc Solar-Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Für den RSI der letzten 25 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Einstufung, da hier weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

Die Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate ergaben insgesamt 2 "Gut"-Bewertungen und 0 "Schlecht"-Bewertungen, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt. Zudem ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 4,5 USD, was ein Aufwärtspotential von 699,29 Prozent bedeutet und zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt erhält die Ftc Solar-Aktie somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.