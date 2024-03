FTC Solar Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Ftc Solar hat in den letzten zwei Wochen eine überwiegend positive Bewertung von privaten Nutzern in sozialen Medien erhalten. Bei der Analyse der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben, kommt unsere Redaktion zu diesem Schluss. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Anleger-Stimmung, die eine "Gut"-Einstufung ermöglicht.

Die Internet-Kommunikation zeigt starke positive Veränderungen für Ftc Solar, die sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen lassen. Daher erhält die Aktie von uns eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen jedoch nicht außergewöhnlich, weshalb Ftc Solar eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Ftc Solar mit 0,457 USD inzwischen -16,91 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -69,93 Prozent liegt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Ftc Solar insgesamt 2 Analystenbewertungen, die durchschnittlich "Gut" ausfallen. Diese setzen sich aus 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf einer Kursprognose von 4,5 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 884,68 Prozent. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Empfehlung für Ftc Solar.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Anleger-Stimmung positiv ist, die technische Analyse jedoch eher negativ ausfällt. Analysten sehen jedoch ein erhebliches Potenzial für einen Kursanstieg.