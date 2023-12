FTC Solar Aktie: So geht’s nicht weiter!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Ftc Solar. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 47,02 Punkte, was bedeutet, dass Ftc Solar momentan weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 35,08 weist darauf hin, dass das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung bei Ftc Solar in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen war jedoch ein Anstieg negativer Themen in den Diskussionen zu verzeichnen, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Ftc Solar in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gefallendes Interesse an dieser Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Ftc Solar aktuell bei 2,1 USD, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, da der Aktienkurs selbst bei 0,775 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -63,1 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entspricht einer Differenz von -13,89 Prozent und somit einem "Schlecht"-Signal. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume demnach "Schlecht".