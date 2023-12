FTC Solar Aktie: Nächster Hammer kommt!

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Ftc Solar in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass die Aktie im grünen Bereich liegt und daher von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie kann Hinweise darauf geben, ob das Unternehmen im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Ftc Solar etwa so viel diskutiert wie normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Ftc Solar-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 2,12 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug jedoch 0,942 USD, was einem Unterschied von -55,57 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt zeigt sich ein ähnliches Bild, wobei der letzte Schlusskurs von 0,92 USD nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,39 Prozent) liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Die Bewertungen von Analysten zeigen, dass in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 Bewertungen für die Ftc Solar-Aktie abgegeben wurden, alle davon waren "Gut". Dies führt zu einem durchschnittlichen Kursziel von 4,5 USD und somit zu einem Aufwärtspotenzial von 377,71 Prozent. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung auf Basis der Analystenbewertungen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage für die Ftc Solar-Aktie zeigt, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt bekommt die Ftc Solar-Aktie daher positive Bewertungen in Bezug auf die Stimmung in den sozialen Medien, die technische Analyse, die Analysteneinschätzung und den Relative Strength Index.