FTC Solar Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Ftc Solar bei 0,468 USD liegt, was einer Entfernung von -67,27 Prozent vom GD200 (1,43 USD) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,53 USD, was wiederum ein "Schlecht"-Signal darstellt, da der Abstand -11,7 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Ftc Solar als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um Ftc Solar überwiegend positiv sind. Dies spiegelt sich auch in den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen wider. Basierend auf diesen Informationen wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft, und die Aktie von Ftc Solar wird bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch positiv, wodurch die Aktie wiederum als "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Ftc Solar liegt der RSI7 bei 51,25 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und liegt bei 61,99, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält das Wertpapier von Ftc Solar insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.