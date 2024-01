FTAC Emerald Acquisition Aktie: Jetzt wird es spannend!

Weitere Suchergebnisse zu "FTAC Emerald Acquisition Corp":

Die Ftac Emerald Acquisition notierte zuletzt mit einem Kurs von 10,55 USD. Dies liegt +0,09 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was eine kurzfristige "Neutral"-Einschätzung zur Folge hat. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 hingegen +1,34 Prozent, weshalb die Einstufung auf dieser Basis ebenfalls "Neutral" lautet. Insgesamt wird die Aktie somit aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Ftac Emerald Acquisition wurde in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich. Die Stärke der Diskussionen in den sozialen Medien war jedoch höher und führte zu einer "Gut"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine "Gut"-Bewertung für diesen Aspekt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen standen in den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 70,59 Punkten, was auf eine Überkauftheit von Ftac Emerald Acquisition hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen zeigt weder eine Überkauftheit noch eine Überverkauftheit an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Ftac Emerald Acquisition-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.