FS ist der erste Ethanolhersteller der Welt, der die Zertifizierung ISCC CORSIA Low LUC Risk für die SAF-Produktion erhalten hat

SÃO Paulo, 5. März 2024 (ots/PRNewswire) -Das Zertifikat bescheinigt dem Unternehmen, dass es in der Lage ist, Rohstoffe für die Herstellung von nachhaltigem Flugkraftstoff gemäß den Standards der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) zu liefern, und bestätigt, dass keine Emissionen durch indirekte Landnutzungsänderungen bei Mais aus Zweitfruchtanbau entstehen.FS, einer der größten Ethanol- und Tiernahrungshersteller Brasiliens, ist der erste brasilianische Maisethanolhersteller, der die internationale ISCC-Zertifizierung (Internationale Nachhaltigkeits- und Kohlenstoffzertifizierung) erhalten hat, die bescheinigt, dass sein Produktionsprozess die internationalen Anforderungen für die Herstellung und Lieferung von Ethanol und Maisöl für die Herstellung von SAF (Nachhaltiges Flugbzenzin) erfüllt. Darüber hinaus ist FS der erste Ethanolhersteller der Welt, der in Zusammenarbeit mit einem seiner Zweitfrucht-Maislieferanten, der GGF-Gruppe, die Zertifizierung „Geringes LUC-Risiko" erhalten hat.„Diese Zertifizierung ist eine wichtige Bestätigung dafür, dass brasilianisches Ethanol aus Zweitfrüchten ein kohlenstoffarmer Rohstoff für die Herstellung von Biokraftstoffen in schwer zu verringernden Sektoren wie der Luftfahrt ist. Die Fluggesellschaften können nun auf unser Ethanol als wettbewerbsfähige und hochgradig skalierbare Quelle zählen, um diesen Markt weltweit zu bedienen", erklärt der Geschäftsführer von FS, Rafael Abud.Geringes LUC-RisikoEin iLUC-Wert von Null bedeutet, dass ein Biokraftstoff (wie z. B. Nachhaltiges Flugbzenzin - SAF) auf eine Art und Weise hergestellt wurde, die keine THG-Emissionen im Zusammenhang mit indirekten Landnutzungsänderungen (iLUC) verursacht. iLUC bezieht sich auf indirekte Landnutzungsänderungen, die auftreten können, wenn für die Produktion von Rohstoffen für Biokraftstoffe große Flächen umgewidmet werden, wie z. B. die Abholzung von Wäldern oder die Umwandlung von landwirtschaftlichen Flächen. Mit diesem Ansatz soll sichergestellt werden, dass die Herstellung von Biokraftstoffen einen positiven Beitrag zur Verringerung der Kohlenstoffemissionen leistet, ohne der Umwelt zusätzlichen Schaden zuzufügen.ISCCISCC ist ein globales Nachhaltigkeitszertifizierungssystem, das nachhaltige Rohstoffe wie land- und forstwirtschaftliche Biomasse, biogene Abfälle, Kreislaufmaterialien und erneuerbare Energien für verschiedene Märkte abdeckt. ISCC CORSIA, ein freiwilliges Zertifizierungssystem, das die Eignung von nachhaltigem Flugbenzin (SAF) auf der Grundlage der von der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) aufgestellten Kriterien anerkennt und verschiedene Umwelt-, Sozial- und Rückverfolgbarkeitskriterien bewertet, von der Biomasse bis zur nachhaltigen Produktion von Biokraftstoff.ZertifizierungDer FS-Zertifizierungsprozess für Ethanol reichte von der landwirtschaftlichen Phase und ihren Inputs über die Biokraftstoffproduktion bis hin zum Transport zu den SAF-Herstellern. Der Teil, der sich auf die landwirtschaftliche Produktion bezieht, wurde durch die Beteiligung eines seiner Lieferanten, der zur GGF gehörenden Farm Água Santa, ermöglicht. Auf diese Weise wurde nicht nur der Kohlenstoff-Fußabdruck des Kraftstoffs seit seiner landwirtschaftlichen Nutzung überprüft, sondern auch bestätigt, dass die indirekte Landnutzungsänderung von Mais der zweiten Generation gleich Null ist, wodurch das Attribut „geringes LUC-Risiko" zur ISCC-CORSIA-Zertifizierung hinzugefügt wurde. Dies war die erste weltweit verifizierte Zertifizierung mit niedrigem LUC-Risiko."Der Zertifizierungsprozess ist komplex. Es waren zwei Jahre der Umsetzung erforderlich, da eine Reihe von Belegen wie Produktivitätsaufzeichnungen für mehr als 10 Jahre und sogar Daten über die Umsetzung von Verbesserungen der landwirtschaftlichen Praktiken erforderlich sind. Die Skalierung einer solchen Zertifizierung auf Hunderte von Erzeugern, einschließlich Kleinerzeugern, ist äußerst komplex und erfordert eine Flexibilisierung der Zertifizierung und der Vorschriften sowie eine Anpassung an die Realität der ländlichen Erzeuger", argumentiert Daniel Lopes, Vizepräsident für Nachhaltigkeit und neue Geschäftsfelder bei FS. Diese Zertifizierung zeigt, dass wir bereits nach den weltweit besten landwirtschaftlichen Praktiken arbeiten und darüber hinaus beweisen, dass wir durch die Nachhaltigkeit und Rückverfolgbarkeit des Prozesses eine Produktivitätssteigerung des Zweitfruchtmaises auf derselben Anbaufläche erzielen", ergänzt Rogério Ferrarin, Geschäftsführer der GGF.